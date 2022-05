Serie A, ufficiale l’anticipo al venerdì di Torino-Roma. Fiorentina, Lazio e Atalanta in campo sabato sera

NOTIZIE ROMA CALCIO – La richiesta di anticipo per Torino-Roma è stato ufficializzata oggi dalla Lega di Serie A: si giocherà venerdì alle 20.45 con gara visibile esclusivamente su Dazn.

Le altre squadre in corsa con i giallorossi per un posto in Europa, invece, scenderanno in campo contemporaneamente nella serata di sabato. Questo il programma completo della prossima e ultima giornata di Serie A:

20/5 Torino-Roma 20:45 (Dazn)

21/5 Genoa-Bologna 17:15 (Dazn)

21/5 Atalanta-Empoli 20:45 (Dazn/Sky)

21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 (Dazn/Sky)

21/5 Lazio-Hellas Verona 20:45 (Dazn)

22/5 Spezia-Napoli 12:30 (Dazn)

22/5 Inter-Sampdoria 18:00 (Dazn)

22/5 Sassuolo-Milan 18:00 (Dazn)

22/5 Salernitana-Udinese 21:00 (Dazn)

22/5 Venezia-Cagliari 21:00 (Dazn/Sky)