AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 16 maggio 2022:

Ore 10:00 – IL FEYENOORD RECUPERA MALACIA MA RISCHIA KOCKU – Il Feyenoord recupererà per Tirana i vari Malacia, Nelson e Traumer ma rischia di perdere Kocku, Il centrocampista ha preso un colpo al piede ieri nel match perso per 2 a 1 contro il Twente: “Non dovrebbe essere rotto, sento dolore, però per la finale contro la Roma dovrei esserci”.

Ore 9:30 – MURIEL E ARNAUTOVIC PER AIUTARE ABRAHAM – L’attacco asfittico della Roma, che si regge solo sui gol di Abraham, ha bisogno di ritocchi in estate. Secondo Leggo, sarebbero due i giocatori già sondati da Tiago Pinto…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – MKHITARYAN VERSO IL RECUPERO – Tutti recuperati per la finalissima di Tirana: Zaniolo e Felix non preoccupano e dovrebbero tornare a disposizione del mister già per Torino. Mkhitaryan migliora e dovrebbe farcela per il Feyenoord. (Il Messaggero – Il Tempo)

Ore 7:50 – DYBALA PIU’ TRE, ECCO IL MERCATO DI MOU – La Roma sta gettando le basi per il suo mercato estivo: oltre al sogno Dybala, nel mirino di Tiago Pinto ci sono diversi giocatori, da Maxime Lopez del Sassuolo fino a… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!