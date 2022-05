Marca: “Newcastle ancora in pressing su Mourinho, promesso un mercato faraonico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Newcastle degli arabi, pronto a investire ingenti somme di denaro sul mercato, continua a tentare Mourinho.

Lo scrive in questi minuti il noto quotidiano spagnolo “Marca” che parla di un pressing costante del club inglese sull’allenatore giallorosso, concentrato però sul finale di stagione in giallorosso.

Stando a quanto scrive Marca, il Newcastle avrebbe promesso a Mourinho un mercato faraonico con un budget formato gigante per portare nel giro di pochi anni il club in cima alla Premier.

Mourinho heading back to the #PremierLeague?

💥Newcastle are trying to tempt the Portuguese coach… Will he accept? pic.twitter.com/SxiOIRg7t1

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 16, 2022