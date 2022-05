La Fiorentina crolla a Marassi, la Sampdoria vince 4 a 1. La Roma resta al sesto posto

AS ROMA NEWS – Buone notizie per la Roma in ottica Europa arrivano questo pomeriggio da Marassi: la Fiorentina è letteralmente crollata sotto ai colpi della Sampdoria nel match delle ore 18.

I doriani, nonostante la salvezza matematica in tasca, hanno dominato il match, travolgendo la viola per 4 a 1: segnano Ferrari e Quagliarella nel primo tempo, e poi Thorsby e Sabiri nella ripresa. Il gol della bandiera della Fiorentina lo realizza su rigore Nico Gonzalez all’89’.

Partita senza storia, con i viola che sprecano l’occasione di assicurarsi un posto matematico in Europa. La classifica invece sorride ancora alla Roma, nonostante il deludente pari casalingo contro il Venezia di sabato scorso.

I giallorossi, a una partita dal termine del campionato, conservano il sesto posto e hanno un punto di vantaggio su Fiorentina e Atalanta. Battendo il Torino venerdì, la Roma agguanterebbe matematicamente l’Europa League: il destino è ancora nelle sue mani.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini