Roma, altri due esuberi verso la Francia: Olsen al Lille, Kluivert al Nizza. Formule e dettagli, si lavora per l’intesa

AS ROMA NEWS – Altri due esuberi verso l’addio. E ancora una volta con destinazione Francia. Dopo Pau Lopez e Cengiz Under finiti entrambi al Marsiglia, ora sono Robin Olsen e Justin Kluivert a essere diretti verso la Ligue 1.

Stando a quanto rivela Angelo Mangiante di Sky Sport proprio in questi minuti, il portiere svedese, nella lista dei partenti anche sotto la guida di Mourinho, è vicino al trasferimento al Lille. I due club stanno infatti trattando per trovare l’accordo sulla formula del trasferimento, ma servirà un contributo della Roma sull’ingaggio da corrispondere allo svedese.

Anche Justin Kluivert volerà in Francia e proseguirà lì la sua carriera: l’esterno olandese è infatti molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Nizza, che sembra aver scavalcato il Lipsia nelle ultime ore. Il giocatore ha aperto al trasferimento al club transalpino, che avverrà in prestito: resta in dubbio se sarà con diritto o obbligo di riscatto.

