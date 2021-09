Dan Friedkin presente all’assemblea dell’Eca, l’associazione dei club europei più importanti

NOTIZIE AS ROMA – Anche Dan Friedkin presente oggi all’assemblea dell’Eca. Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente giallorosso si trova attualmente a Ginevra per l’incontro con l’associazione che raggruppa tutti i più importanti club europei.

Dall’assemblea sono esclusi attualmente esclusi la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona, in quanto ancora a favore della Superlega.

Un segnale forte quello della nuova proprietà giallorossa, presente per la prima volta. Il presidente Dan Friedkin, accompagnato dal Chief Operating Officer Francesco Calvo, stringerà la mano al numero uno dell’Eca, ossia il presidente del PSG Al Khelaifi.