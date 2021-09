Nazionale, fastidio al flessore per Pellegrini: torna a Roma a scopo precauzionale

NOTIZIE AS ROMA – Come riporta in questi minuti Sky Sport, Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro con la Nazionale.

Il capitano della Roma tornerà nella Capitale prima del previsto per un fastidio al flessore, e salterà quindi l’impegno contro la Lituania, previsto per mercoledì 8 settembre.

Il calciatore rientra a scopo precauzionale, non essendo al 100% della sua condizione fisica. Pellegrini è il secondo giocatore giallorosso a fare rientro anticipato a Roma dopo Gianluca Mancini.