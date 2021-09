ULTIME DA TRIGORIA – Smalling lavora ancora a parte

AS ROMA NEWS – Non è ancora arrivato il momento di tornare a lavorare in gruppo per Chris Smalling.

Il difensore inglese oggi ha svolto una seduta individuale alla ripresa degli allenamenti a Trigoria.

Segnale non troppo incoraggiante in vista della gara di domenica contro il Sassuolo. La speranza però è di rivederlo in gruppo entro la metà della settimana.

Mourinho ha infatti gli uomini contati in difesa: anche Gianluca Mancini non è al meglio per un problema al piede ed anche lui è in forte dubbio per il prossimo impegno di campionato.

Redazione Giallorossi.net