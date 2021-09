Roma, si ferma anche Pellegrini. Mou perde pezzi alla vigilia del primo tour de force

AS ROMA NEWS – Dopo Gianluca Mancini e Matias Vina, ora è il turno di Lorenzo Pellegrini. E gli impegni delle nazionali non sono ancora conclusi.

La Roma paga subito pegno, e rischia di non avere a disposizione ben tre titolari per la partita di domenica sera contro il Sassuolo. Quasi certa l’assenza del terzino dell’Uruguay, che tornerà nella Capitale il giorno prima della gara di campionato.

Molto probabile anche quella di Mancini, alle prese con un’infiammazione alla pianta del piede. E lo stesso si può dire anche per Lorenzo Pellegrini, che avverte un fastidio muscolare, e il timore è che si tratti della cicatrice del flessore sinistro, lo stesso che gli ha fatto saltare lo scorso Europeo.

Per ora filtra un cauto ottimismo: il giocatore è rientrato a Trigoria a scopo precauzionale. Ma potrebbe anche essere sottoposto a degli esami ulteriori se il problema non dovesse rientrare. La verità è che il giocatore non è al meglio, e per questo non è stato impiegato nemmeno un minuto da Roberto Mancini in queste due sfide dell’Italia.

E nemmeno Mourinho non vuole correre rischi: la sua Roma è chiamata ad affrontare il suo primo tour de force stagionale. Tra campionato e Conference League, i giallorossi giocheranno nelle prossime settimane ben sette partite in 22 giorni. In pratica una gara ogni tre giorni.

Col Sassuolo dunque sarà una Roma molto diversa da quella ammirata nelle prime due giornate: in difesa spazio a Kumbulla (se Smalling non farà in tempo a recuperare) e Calafiori, mentre sulla trequarti tornerà ad agire Mkhitaryan, con El Shaarawy titolare a sinistra.

Giallorossi.net – A. Fiorini