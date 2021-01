Roma, arriva il no al Papu Gomez: ecco il perchè

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo un timido sondaggio, effettuato più per volere del procuratore, la Roma dice no all’ipotesi Papu Gomez, ventilata qualche giorno fa dalle colonne del sito “Calciomercato.com”.

I motivi vengono rivelati oggi dal Corriere dello Sport (R. Maida): è stato il procuratore a bussare alla porta della Roma per chiedere se il giocatore interessasse, ricevendo una risposta ovviamente positiva.

Ma la cosa è stata subito stoppata sul nascere: la Roma infatti, non appena è stata informata delle richieste di Percassi per Gomez, circa 12 milioni di euro, ha fatto immediatamente marcia indietro. I Friedkin infatti non ha intenzione di investire così tanto su un trequartista che a febbraio compirà 33 anni.

Restano invece in piedi le candidature di El Shaarawy, che però non è ancora riuscito a liberarsi dallo Shangai Shenhua, e Bernard, che potrebbe finire in giallorosso con Olsen all’Everton.

Fonte: Corriere dello Sport