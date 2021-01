Milan, è fatta per Mandzukic: sarà rossonero nelle prossime ore

ALTRE NOTIZIE – Il Milan chiude per Mario Mandzukic, affare fatto. I rossoneri avevano sondato la possibilità di arrivare a dama con l’attaccante croato, ora 34enne, per dare un ricambio a Ibrahimovic in attacco ma anche per giocare insieme allo svedese.

Dopo le riflessioni dei giorni scorsi, arriva l’accelerata: il club meneghino sta chiudendo proprio in queste ore l’accordo con il calciatore, che arriverà da svincolato. Nessun dubbio sulle condizioni fisiche dell’ex attaccante della Juventus, che tornerà dunque a giocare in Italia.

Il nome di Mandzukic era circolato la scorsa estate anche in chiave Roma, quando i giallorossi cercavano un vice Dzeko. A Trigoria poi hanno deciso di puntare su un profilo molto più giovane come Borja Mayoral. Nelle prossime ore arriverà la firma del croato col Milan, contratto fino a giugno a 1,5 milioni.

Intanto però Pioli perde due tasselli fondamentali della squadra: Theo Hernandez e Chalanoglu sono risultati positivi al Covid e sono stati posti in isolamento. Domani a Cagliari non ci saranno.

