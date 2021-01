Serie A: il Napoli annienta la Fiorentina (6-0) e raggiunge la Roma. Vince il Crotone, pari Sassuolo

ALTRE NOTIZIE – Il Napoli annienta la Fiorentina con un tennistico 6 a 0 nel match dell’ora di pranzo di questa domenica: primo tempo da incubo per i viola, che incassano le reti di Insigne, Demme, Lozano e Zielinski.

Nella ripresa Insigne fa doppietta e poi chiude i conti Politano. Grazie a questo risultato i partenopei raggiungono la Roma a quota 34 punti, ma con una gara da recuperare.

Nei due match delle 15 invece vince il Crotone sul Benevento, mentre Sassuolo e Parma pareggiano per uno a uno. I calabresi spazzano via i campani grazie all’autogol di Glik, la doppietta di Simy e la rete di Vulic. Rete della bandiera di Iago Falque per i sanniti.

Il Sassuolo impatta in avanzato recupero col Parma: ducali in vantaggio con Kucka nel primo tempo, pareggio di Djuricic su rigore al 95′.

Redazione Giallorossi.net