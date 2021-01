Pinto al lavoro tra presente e futuro: in arrivo un colpo a parametro zero

AS ROMA CALCIOMERCATO – Tiago Pinto al lavoro per la Roma, con un occhio sul presente, e cioè al mercato di gennaio, e uno al futuro prossimo, quello di giugno. Stando a quanto raccontano oggi i giornali, si avvicina un acquisto a parametro zero per l’estate.

Si tratta del trequartista brasiliano Otavio, 25 anni, che si libererà dal Porto a giugno in scadenza di contratto. Tiago Pinto e Fonseca, che conoscono bene le qualità del ragazzo, si sono subito fiondati sulla preda e, scrive oggi Leggo (F. Balzani), a luglio il giocatore dovrebbe sbarcare a Trigoria.

Visto il momento di crisi e la mancanza di soldi, la Roma dovrà fare di necessità virtù. E dopo Pedro, arriva un altro acquisto di livello a costo zero. Otavio è un giocatore molto tecnico, che ha nel dribbling, ma soprattutto nell’assist, le sue doti migliori. In patria veniva paragonato a Oscar per le sue giocate palla al piede. La Roma sta per centrare un acquisto importante che andrebbe a rinforzare la sua trequarti in vista della prossima stagione.

