Roma sempre in difficoltà con le big. Colpa del centrocampo, ecco perchè

NOTIZIE ROMA CALCIO – Le pesanti mazzate che la Roma rimedia quando incontra squadre di livello superiore avrebbero tutte una precisa motivazione tattica, ancor prima che mentale o fisica.

Stando a quanto scrivono oggi Il Messaggero (S. Carina-U.Trani), la squadra giallorossa tutto nasce da una sofferenza a centrocampo. Chi affronta i giallorossi, ormai, prova a sfruttare la superiorità in mediana.

Se con le piccole Fonseca riesce a venirne a capo perché i due esterni vincono spesso e volentieri i rispettivi duelli, allargando così il campo e permettendo alla qualità dei trequartisti di sfondare in mezzo, contro le grandi squadre questo non sempre accade. E qui arriva probabilmente il vero capo d’accusa nei confronti del tecnico: quello di restare inerme quando la partita non va come lui l’ha studiata.

Dello stesso avviso il Corriere della Sera (L. Valdiserri) oggi in edicola: secondo il quotidiano, contro Napoli, Atalanta e Lazio, la Roma si è trovata sempre in evidente inferiorità numerica a centrocampo. Il crollo fisico nella ripresa, quando i giallorossi subiscono più del doppio dei gol del primo tempo, nasce anche dalle troppe corse a vuoto. Contro le piccole basta la qualità, contro le big serve anche una strategia che Fonseca fin qui non ha messo in campo.

Fonte: Il Messaggero / Corriere della Sera