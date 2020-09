Roma, arriva la sconfitta a tavolino: il Giudice Sportivo decreta il 3-0 per il Verona

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I timori della Roma e dei romanisti sono diventati realtà: il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni, certificando la sconfitta dei giallorossi a tavolino per la vicenda Diawara.

Questo il comunicato ufficiale: “Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara Soc. Hellas Verona e Soc. Roma; considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22”, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 76 del 21 giugno 2018; ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3″.

A questo punto il club giallorosso farà immediatamente ricorso contro questa decisione. La Roma sperava di poter incassare solo una multa per il mancato inserimento del guineano nella lista degli over 22, ma invece la giustizia sportiva ha deciso per il 3-0 a tavolino.

In vista della delicatissima sfida contro la Juventus, la squadra di Fonseca si ritrova a zero punti in classifica. Una mazzata che si va a sommare a una situazione già abbastanza burrascosa: l’allenatore portoghese è già in discussione, e deve ricomporre in fretta la frattura con Dzeko.

Redazione Giallorossi.net