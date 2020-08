Roma, arriva Pedro e torna Smalling

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Il primo acquisto della nuova Roma sarà Pedro. Lo spagnolo, ufficializzato ieri da un tweet della Fifa che lo annuncia già giallorosso, atterrerà nella Capitale nelle prossime ore per svolgere le visite mediche.

Sarà a disposizione di Fonseca (o chi per lui) per il 27 agosto, data in cui dovrebbe radunarsi la Roma, anche se lo spagnolo difficilmente partirà in gruppo per il problema accusato alla spalla. Ma quello di Pedro potrebbe non essere l’unico rinforzo che arriverà a stretto giro. Stando a quanto scrive oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini), chi non riesce proprio a tagliare il suo cordone ombelicale con la Roma e con l’Italia è Chris Smalling, che attualmente si trova in vacanza in Sardegna con la famiglia.

Un indizio di quanto si senta ancora un calciatore giallorosso lo si può vedere andando sui suoi profili social, dove per il momento ha lasciato la descrizione “giocatore della Roma” e la foto profilo è quella del giorno del suo arrivo nella Capitale, mentre mostra la sciarpa giallorossa.