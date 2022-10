Roma, arriva Solbakken. Il Napoli si arrende

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Un altro colpo a parametro zero. La Roma, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini) ha messo le mani su Ola Solbakken, che sarà il primo rinforzo nel mercato di riparazione di gennaio.

Pinto continua dunque a seguire la stessa strategia sposata in estate dopo l’accordo con la Uefa che impone alle società di tenere in attivo il saldo acquisti/cessioni.

In questo senso, l’attaccante norvegese è un’occasione allettante, sulla quale Tiago Pinto ha lavorato per mesi e adesso tutti i tasselli sembrano essere incastrati nel modo giusto. Raggiunto un accordo con gli agenti di Solbakken, si attende la firma fino al 2027.

Battuta la concorrenza del Napoli, l’altro club che è stato per mesi sulle tracce dell’attaccante 24enne: i partenopei avevano incontrato gli agenti di Solbakken verso la fine dello scorso luglio senza però chiudere l’accordo. A quel punto Pinto si è di nuovo fiondato sul norvegese, chiudendo l’affare.

I giallorossi sono stati costretti a rinviare l’acquisto dell’attaccante perché il Bodo Glimt non ne ha voluto sapere di trattare un indennizzo per liberare il giocatore prima della scadenza del contratto prevista il prossimo 31 dicembre. Ma da luglio Solbakken era libero di firmare per un altro club e dovrebbe farlo il prossimo mese, dopo lo stop al campionato.

