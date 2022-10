Zaniolo: a meno di 4 milioni niente rinnovo. Manca l’accordo con la Roma, cosa può succedere

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il rinnovo di Zaniolo non sembra ancora vicino alla fumata bianca. L’attaccante chiede ancora 4 milioni di euro netti, una cifra che lo avvicinerebbe agli stipendi percepiti dai giocatori più pagati in rosa come Pellegrini, Dybala e Abraham.

La Roma dal canto suo non sembra essere d’accordo con le richieste del giocatore: i numeri di Zaniolo non giustificherebbero una cifra da top player. Per questo, racconta l’edizione de Il Tempo (A. Austini), l’accordo non è stato ancora trovato.

Le parti si sono date appuntamento a dicembre, l’intenzione è quella di trovare un’intesa definitiva prima della fine dell’anno. Ma per adesso è muro contro muro: Zaniolo a meno di 4 milioni non intende firmare e Vigorelli, in mancanza di un accordo entro la fine del 2022, opterà probabilmente per rinviare ogni discorso alla fine della prossima estate.

Una soluzione che non sarebbe l’ideale per la Roma, indebolita dal solo anno di contratto rimanente davanti alle offerte delle altre squadre. L’arrivo di Solbakken è slegato da Zaniolo ma porterà altre conseguenze: Shomurodov tornerà sul mercato, e anche El Shaarawy, deluso dal poco spazio che sta trovando, si guarderà attorno.

Fonte: Il Tempo