ROMA-ATALANTA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma pareggia una partita a due facce. L’Atalanta domina per due terzi di gara, poi perde Gosens per doppia ammonizione e rischia di perderla. Bene Pau Lopez e Pellegrini, oltre a Cristante, autore del gol del pari. Delude Villar, in affanno Ibanez.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo Stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 7 – Migliore in campo per distacco. Le sue parate tengono a galla i giallorossi.

Mancini 5,5 – Cerca di arginare lo strapotere di Zapata, ma gli avversari da tenere d’occhio sono troppi e lui finisce per capirci poco.

Cristante 6,5 – Limiti evidenti nel ruolo di marcatore. Si perde Malinovskyi in occasione del gol del vantaggio. Quando si sposta più avanti dimostra di sapere il fatto suo. Segna un gran gol che evita la sconfitta ai suoi.

Ibanez 5 – Responsabilità evidenti in occasione della rete del vantaggio dell’Atlanta. In grande affanno, non riesce a utilizzare la sua rapidità per contrastare Ilicic, che gli scappa da tutte le parti. Un po’ meglio nella ripresa, ma nel finale si becca due gialli nel giro di un minuto.

Karsdorp 6 – Soffre troppo Gosens nel primo tempo. Nella ripresa la sua prestazione cresce, anche complice l’espulsione del suo diretto avversario.

Villar 5 – Disintegrato dal dinamismo della mediana bergamasca. Irritato ed irritante, finisce per sbagliare tanto. Dal 76′ Carles Perez sv.

Veretout 6 – Cerca di fare legna in mezzo al campo, usando fisico e muscoli per farsi valere. Si inserisce a ripetizione, esce dal campo esausto.

Calafiori 5 – Maehle lo mette in grave difficoltà, e lui dimostra evidenti limiti soprattutto nel difendere. Esce per un problema fisico, l’ennesimo. Dal 46′ Bruno Peres 6 – Più esperto ed efficace del giovane compagno di squadra.

Pellegrini 6,5 – Si batte con orgoglio. Inventa un paio di giocate che vengono sprecate dagli attaccanti.

Mkhitaryan 5,5 – La condizione migliore è ancora lontana. Cerca spesso la giocata personale, senza che gli riesca mai. Dall’85’ Borja Mayoral sv.

Dzeko 6 – Non è più brillante fisicamente e si vede. Ma ci mette fisico e piedi educati. Nel finale, quando l’Atalanta cala, diventa molto pericoloso ma gli manca il killer instinct sotto porta.

PAULO FONSECA 5,5 – I primi 65 minuti sono un disastro. L’Atalanta gioca a ritmi altissimi e dà una lezione di calcio ai giallorossi. Le tantissime palle gol sbagliate e l’espulsione di Gosens danno una speranza alla Roma, che ne approfitta a metà. Bella solo la reazione della squadra nel finale, alla ricerca costante del gol della vittoria.

Giallorossi.net – A. Fiorini