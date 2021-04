CRISTANTE: “Potevamo anche vincerla, peccato per il finale. Contento per il gol, mi mancava da tanto”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Bryan Cristante parla a DAZN al termine di Roma-Atalanta. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Che sensazione avete?

“Alla fine potevamo anche vincerla, abbiamo avuto un po’ di occasioni. Siamo stati cattivi, peccato per il finale”.

Perché tutta questa sofferenza?

“Non penso che l’Atalanta potesse dilagare, abbiamo avuto occasioni in contropiede. Potevamo vincerla alla fine, peccato”.

Come ti senti?

“Sono contento per il gol e per il pareggio, va bene così”.

Hai segnato dopo tanto tempo.

“Era tanto che mi mancava, speriamo di riabituarci”.

BRUAN CRISTANTE A ROMA TV

Sulla partita.

“Contro di loro le partite sono sempre difficili, alla fine abbiamo giocato, peccato non essere riusciti a fare il secondo.

Sul pressing.

“Sapevamo che loro pressano molto alti, ma noi siamo usciti un po’ di volte, abbiamo creato occasioni davanti”.

Su Cagliari e United.

“Sono tutte finali ormai, sappiamo che dobbiamo mettere la testa al Cagliari e poi fare di tutto per provare a raggiungere la finale”.

Dedica speciale.

“Dedico il gol alla mia fidanzata e alle bimbe che sono nate da poco”.