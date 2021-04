(LIVE!) ROMA-ATALANTA, le formazioni ufficiali: a sinistra gioca Calafiori, in attacco c’è Dzeko

ROMA ATALANTA FORMAZIONI E CRONACA – Roma-Atalanta di questo pomeriggio ha perso molto del suo sapore iniziale per colpa di un girone di ritorno molto deludente da parte dei giallorossi, che sembrano aver ormai perso definitivamente il treno Champions per puntare tutto sull’Europa League.

Ma prima della doppia sfida contro il Manchester United ci sono diverse partite da giocare e un campionato da onorare fino all’ultimo. Per questo i giallorossi oggi dovranno tirare fuori le giuste motivazioni per contrastare un’Atalanta lanciatissima in classifica, che ora punta addirittura al secondo posto.

LE ULTIME IN DIRETTA DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 17:30 – La Roma ufficializza il proprio schieramento con un tweet che vi riportiamo qui sotto.

Ore 17:15 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata da Sky Sport in anteprima: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 16:30 – Due ore all’inizio di Roma-Atalanta. Cielo nuvoloso, ma per ora non piove. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Paulo Fonseca.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Fazio, Juan Jesus, Bruno Peres, Darboe, Ciervo, Pastore, Perez, Borja Mayoral.

ATALANTA (DA CONFERMARE): Gollini; Toloi, Palomino, Romero, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovski, Pessina, Muriel; Zapata. All.: Gasperini.

A disp.: Sportiello, F. Rossi, Caldara, Maehle, Ruggeri, Sutalo, Pasalic, Kovalenko, Miranchuk, Ilicic, Lammers.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

Guardalinee: Vivenzi e Valeriani.

Quarto uomo: Piccinini.

Var: Fabbri.

Avar: Del Giovane.

Giallorossi.net – A. Fiorini