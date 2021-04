AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 22 aprile 2021:

Ore 13:00 – Fonseca ha appena diramato l’elenco dei convocati per Roma-Atalanta: ancora out Smalling, in lista due Primavera. LEGGI L’ELENCO COMPLETO

Ore 11:15 – Alcune società di Serie A, in particolare Roma, Torino e Genoa, sono pronte a intraprendere un’azione legale nei confronti di Andrea Agnelli per il naufragio della trattativa per la realizzazione di una media company con l’ingresso dei fondi di investimento, disposti a versare 1,7 miliardi di euro per il 10% del valore della Serie A. Agnelli era stato uno dei trascinatori di questa iniziativa, salvo poi tornare sui propri passi dopo la visita di Florentino Perez e il via al progetto Superlega. (La Repubblica)

Ore 11:00 – Il 22 aprile del 1915 a Terrarossa nasceva Dino Viola, uno dei presidenti più amati dalla tifoseria romanista. Oggi il club giallorosso lo ricorda con una bellissima foto postata sul profilo Twitter della società proprio nel giorno del suo compleanno.

Ore 10:30 – Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, rivela: “Ho parlato con il proprietario della Roma e il proprietario del Marsiglia, che sono miliardari americani e hanno dichiarato pubblicamente che non si sarebbe mai iscritti a un campionato del genere (la Superlega, ndr) perché rispettano i tifosi e la tradizione dei loro club”.

Ore 10:00 – Il no della Roma dei Friedkin al fronte Superlega è stata notata anche in Germania con Rummenigge, ad del Bayern Monaco, che ha telefonato alla dirigenza romanista per ringraziare il club. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Si torna a parlare di Massimiliano Allegri sulla panchina della Roma: è ancora lui il preferito dei Friedkin per la prossima stagione. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Un solo ballottaggio nella probabile formazione della Roma che oggi affronterà l’Atalanta: Bruno Peres insidia Calafiori a sinistra, ma il giovane giallorosso parte favorito.

