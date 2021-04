ROMA-ATALANTA, i convocati di Fonseca: ancora out Smalling, in lista due Primavera

NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha appena diramato l’elenco dei convocati per la partita di oggi pomeriggio ore 18:30 contro l‘Atalanta che si giocherà allo Stadio Olimpico.

In lista continua a non figurare Chris Smalling. Out anche El Shaarawy, Spinazzola, Kumbulla e Pedro, oltre allo squalificato Diawara. In lista Ciervo e Darboe.

Questo il tweet del club giallorosso con i convocati da mister Fonseca: