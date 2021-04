ROMA-ATALANTA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Tornano i titolari. Paulo Fonseca rimette in campo la Roma migliore per affrontare l’Atalanta. In porta quindi giocherà Pau Lopez, anche considerata la prestazione mediocre di Mirante contro il Torino.

In difesa spazio al terzetto formato da Mancini, Cristante e Ibanez, mentre sulle corsie esterne toccherà a Karsdorp e Calafiori, leggermente favorito rispetto a Bruno Peres. A centrocampo coppia obbligata, con Villar che giocherà al fianco di Veretout vista la squalifica di Diawara,

Sulla trequarti torna Pellegrini dopo il turno di stop, insieme all’azzurro agirà Mkhitaryan che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio. In attacco dovrebbe toccare a Edin Dzeko, che parte favorito su Borja Mayoral.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Atalanta, gara che si giocherà domani pomeriggio alle 18:30 allo Stadio Olimpico, diretta tv su DAZN:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Gosens, De Roon, Freuler, Malinovskyi, Pessina, Muriel, Zapata.

Giallorossi.net – A. Fiorini