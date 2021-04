Fonseca prova a sfatare il tabù Gasperini e tenta di salvare un posto in Europa

AS ROMA NEWS – Roma-Atalanta di questa sera sarà la partita dei rimpianti. Quella che doveva essere la super-sfida Champions, è diventata per i giallorossi una gara dai pochi significati. In campionato infatti i ragazzi di Fonseca hanno ben pochi obiettivi da raggiungere.

Il quarto posto è impossibile, molto difficile arrivare anche quinti o sesti, ma Fonseca ci proverà e oggi schiererà la Roma migliore per battere l’Atalanta e provare almeno ad agguantare l’ultimo posto in Europa League, evitando la Conference, una coppa che saprebbe tanto di umiliazione.

Gasperini per Fonseca rappresenta un incubo: su quattro sfide, il tecnico piemontese ha sempre battuto il collega giallorosso. E anche oggi il rischio di un risultato negativo c’è tutto: l’Atalanta arriva all’Olimpico carica a pallettoni, con in testa il sorpasso al Milan e l’incredibile secondo posto in campionato da raggiungere.

Le motivazioni sono tutte dalla parte degli ospiti. La Roma ha dimostrato di avere la testa già alla semifinale della vita contro il Manchester United, ma rischia di accumulare brutte figure in un campionato che è ancora lontano dall’essere concluso. Vincere aiuta a vincere: lo sa bene Fonseca, e lo pretende anche Friedkin, che spera in un piazzamento dignitoso che permetta alla Roma di garantirsi di nuovo l’Europa League.

Giallorossi.net – F. Turacciolo