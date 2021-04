Uefa, le scuse non bastano: possibili sanzioni ai dissidenti. E Agnelli rischia il posto nella Juve

ALTRE NOTIZIE – Le semplici scuse non basteranno. La Uefa è ancora furiosa per quello che è successo in questi ultimi, terribili giorni. La Superlega non c’è più, ma non è finita qui. Ci saranno conseguenze perché l’Uefa ha vissuto i giorni più terribili della sua storia, con il rischio di diventare l’organizzatore dell’Europa League e di un Europeo senza fuoriclasse “squalificati”.

Bentornati sì, ma c’è una corrente che non ha voglia di perdonare. E che in queste ore ha proposto una punizione per i leader della ribellione, Real e Juve, suggerendo un anno senza Champions. Qualcuno pensa di chiedere i danni. Difficile che possa succedere davvero, ma di sicuro si farà in modo che la cosa non si ripeta.

E come impedire un nuovo tentativo di secessione? Blindando le coppe. Chi parteciperà dovrà impegnarsi a rispettare le regole per decenni e a non flirtare con amanti private, rischiando conseguenze sportive e finanziarie.

Intanto in Italia trema soprattutto Andrea Agnelli dopo il tentativo fallito del golpe e la sua esposizione in prima persona. John Elkann, amministratore delegato di Exor, starebbe valutando in queste ore un cambio al vertice. Il nome nuovo, in casa Juventus sarebbe quello di Alessandro Nasi, cugino di Andrea e John Elkann, vice presidente di Exor e presidente di Comau, industria che fa parte del gruppo Stellantis. Nel recente passato è stato accostato alla guida della Ferrari, ma ora dopo ora salgono le quotazioni che lo vedrebbero alla guida del club più titolato d’Italia per riportare in ordine il bilancio, ultimamente dissestato dalle troppe spese.

