Roma, attenta al Braga. Elsha e Dzeko per blindare gli ottavi

AS ROMA NEWS – E’ il giorno di Roma-Braga, anche se per per quasi tutti i quotidiani sembra essere più la notte del Faraone. Molti dei giornali oggi in edicola puntano i loro fari sulla prima da titolare di Stephan El Shaarawy dal suo ritorno in giallorosso avvenuto durante lo scorso mercato invernale.

All’Olimpico arriva il Braga, già battuto all’andata per due a zero. Fonseca però ha chiesto alla sua squadra di non gestire il vantaggio, sarebbe troppo rischioso: la sua squadra deve scendere in campo con l’obiettivo di vincere anche il match di ritorno. I due gol sono un buon margine, ma non tale da permettere alla Roma di fare sonni tranquilli.

Incassare un gol nei primi minuti potrebbe riaccendere le speranze dei portoghesi, e la Roma, che rischia di essere inevitabilmente distratta dalla partita contro il Milan, potrebbe vivere una serata complicata. Fonseca perciò vuole concentrazione massima e spera di chiudere la partita già nel primo tempo, per poi dosare le forze in vista di domenica.

In campo Cristante dal primo minuto, con Spinazzola destinato a tornare in difesa. A centrocampo spazio di nuovo a Diawara, mentre in attacco Pedro e Dzeko dovrebbero partire dall’inizio: il bosniaco sta cominciando a riprendersi una maglia da titolare. Se giocherà dal primo minuto stasera, non è escluso che lo faccia anche domenica contro il Milan.

Giallorossi.net – F. Turacciolo