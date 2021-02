AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 24 febbraio 2021:

Ore 14:10 – Anche Stephan El Shaarawy ha parlato in conferenza stampa: “Sto tornando in condizione. La partita di domani sarà importante per me e per la Roma”. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

Ore 13:50 – Mister Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Braga: “El Shaarawy giocherà titolare, Pastore è pronto per tornare. Il passaggio del turno non è chiuso, non vogliamo gestire il risultato dell’andata“. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

Ore 12:50 – Ultime da Trigoria: Cristante in gruppo, recupera per Roma-Braga di domani sera. Kumbulla invece non sarà a disposizione di Fonseca, che spera di averlo per il Milan.

Ore 12:30 – Sarri ha detto no alla Fiorentina. Il tecnico toscano invece resta un candidato forte per la panchina della Roma qualora Fonseca lasciasse a fine stagione. Pur di allenare i i giallorossi, Sarri era pronto a subentrare anche in corsa. (alfredopedulla.com)

Ore 11:10 – Juan Mata, in scadenza a giugno, potrebbe lasciare il Manchester United a parametro zero. Diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui: su tutte tre italiane, vale a dire Juventus, Inter e Roma. (The Sun)

Ore 10:45 – La Roma è alla ricerca di un erede di Francesco Calvo, dimessosi dalla carica di Chief Operating Officer. Per sostituirlo sono al vaglio quattro profili. Nella lista dei candidati compaiono anche due italiani: Giorgio Ricci e Lorenzo Barale. Il primo lavora nella Juventus mentre il secondo è il responsabile commerciale dell’Inter. (Il Tempo)

Ore 10:20 – Durante il colloquio tra Totti e Tiago Pinto si è parlato di Arnaud Kaliumendo, attaccante di 19 anni del PSG che piace alla Roma con la CT10 che farebbe da mediatrice. – LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Francesco Totti potrebbe incontrare Dan Friedkin anche prima della fine del campionato. Intanto un altro ex giallorosso, Simone Perrotta, potrebbe tornare a Trigoria come dirigente. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:25 – Non solo il Benfica: anche il Real Madrid starebbe seguendo con interesse l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Vitek ha dato mandato ad un importante studio fallimentare di Roma di liquidare i creditori di Parnasi per poi procedere direttamente all’acquisto dei terreni per una cifra sui 50 milioni di euro. (Corriere dello Sport)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…