EL SHAARAWY: “Sto tornando in condizione. Domani sarà una partita importante per me e per la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Braga, match di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante giallorosso sulla partita di domani:

Sky Sport: “Ci aiuti a capire a che punto è la tua crescita atletica?

“La condizione sta migliorando piano piano. Ho fatto due spezzoni di partite per tornare in condizione. Non gioco titolare da tanto tempo, però sto molto meglio e domani sarà una partita importante per la squadra e per me, per acquisire fiducia e per passare il turno”.

Ansa: “Hai avuto Totti come compagno e poi da dirigente. Quanto manca uno così?”

“E’ stato un grande onore giocare con lui, è stato uno dei giocatori più forti del calcio mondiale. Io ho ancora un ottimo rapporto con lui. Sulle dinamiche societarie non entro in merito, pensiamo alla partita di domani”.

Il Romanista: “Se non ci fosse stato il fuorigioco contro il Benevento, avresti chiesto di battere tu il rigore?”

“La decisione era già presa prima, l’avrebbe dovuto battere Lorenzo (Pellegrini, ndr).”

Centro Suono Sport: “Domenica arriva il Milan, quanta distanza c’è tra la Roma e loro?”

“Sono una squadra forte, giovane, e con personalità importanti come Ibra e Mandzukic. Sarà difficilissimo affrontarli. Ma sarebbe un grande errore pensare al Milan, domani c’è una partita fondamentale, dobbiamo essere concentrati solo su quella”.

Roma Radio: “La squadra ha sempre una sua identità, ha gli ingredienti giusti per andare avanti in Europa?”

“Sì, penso che abbia gli elementi giusti. Ho visto subito un’identità, il possesso palla per poi andare a fare male. Se poi hai giocatori di qualità, esalti il gioco che vuole il mister. Ho a fianco giocatori importanti, dobbiamo continuare ad avere questa identità e cercare di migliorare anche contro le grandi. Col mio arrivo spero di invertire questa tendenza, cercando di fare risultato anche contro le grandi squadre”.

