FONSECA: “Il turno non è chiuso, non dobbiamo gestire il 2 a 0 dell’andata. El Shaarawy sarà titolare, Pastore è pronto per tornare”

AS ROMA NEWS – Mister Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Braga, match di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore portoghese ai media:

Sky Sport: “Dopo il 2 a 0 dell’andata che atteggiamento si aspetta dalla sua squadra? El Shaarawy è pronto per titolare domani?”

“Sì, Stephan è pronto e giocherà domani. Per me il turno non è chiuso, il Braga è molto forte e serve l’atteggiamento giusto. Conosco la loro mentalità, vogliono cambiare il risultato. Il turno non è chiuso, dobbiamo avere l’ambizione di vincere e non di gestire il risuiltato”.

Gazzetta dello Sport: “Come sta Pastore? Quando potrà tornare in campo?”

“Non possiamo dimenticare che è stato fermo tanto tempo. Sta recuperando piano piano la miglior condizione. Penso che può essere pronto a tornare. Ma per me è importante averlo vicino alla squadra nelle partite”.

Il Tempo: “Chi pensa di recuperare in difesa per il Milan?”

“Smalling e Ibanez è difficile, Kumbulla è più vicino al rientro”.

Corriere dello Sport: “Lascerebbe ancora fuori Fazio e Jesus dalla lista Uefa? Come valuta il loro ritorno in campionato?”

“Parliamo di questo perchè si sono fatti male tre giocatori della difesa. Ora non si può tornare indietro. La scelta dei giocatori è limitata. Fazio ha fatto una buona partita in campionato, anche Jesus quando è entrato. Sono soddisfatto del loro rendimento”.

Rete Sport: “Spinazzola è pronto per giocare? Sta bene?”

“Sì, sta bene e può giocare”.

Tele Radio Stereo: “El Shaarawy può giocare nell’emergenza nel ruolo di Karsdorp e Spinazzola?”

“I giocatori hanno dimostrato di potersi sacrificare. E’ difficile che Stephan faccia il terzino, ma se dovesse servire per la squadra sono sicuro che lui lo farà senza problema…(“Già fatto“, risponde El Shaarawy ridendo, ndr).

Roma TV: “Ha la sensazione che questo è il primo momento decisivo della stagione?”

“Sono tutti momenti decisivi, dal primo giorno della stagione. Penso solo al Braga, non voglio pensare ora al Milan. Prima chiudiamo il passaggio del turno, poi penseremo al Milan”.

