“ON AIR!” – FOCOLARI: “Spostare Spinazzola in difesa è roba da deferimento”, FERRAJOLO: “Ibrahimovic marcato da Cristante mette paura”, CORSI: “Fonseca al Real? Vogliono farci passare per scemi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La partita di domani non sarà un allenamento. La Roma ha il problema di non avere Fazio e Jesus in lista Uefa, ma fare polemiche su questa cosa è assurdo, perchè non possiamo avere 50 giocatori in elenco Bisognava fare delle scelte e nessuno si aspettava di avere cinque infortuni in difesa. Per l’imponderabile ci bobbiamo ancora attrezzare… Cristante? Io non sono così sicuro che Fonseca lo farà giocare domani, perchè domenica c’è il Milan e non so quanti difensori saranno disponibili. Mi aspetto 3-4 cambi di formazione…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Le acque intorno alla Roma sono abbastanza calme, nonostante il brutto pareggio di Benevento. Ci si aspettava una squadra diversa, ma le partite si possono sbagliare. C’è il solito tema della personalità dei giocatori: io non so come si acquistano calciatori di personalità, non so se è meglio prendere un giocatore di medio livello ma con un carattere da trascinatore o il Mkhitaryan, che non è un leader, ma è un funanbolo…io sarei in difficoltà, perchè in una squadra servono anche giocatori dalla personalità forte…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Pensando a come si è comportato Fonseca e come ha gestito i due attaccanti nell’ultimo periodo, non mi sorprenderebbe vedere domani Dzeko titolare e poi Borja Mayoral contro il Milan. Per tutte le motivazioni che conosciamo… Mi fa piacere che alcuni giornali abbiano scoperto che ci sono dei club su mister Fonseca, e non è così tanto scontato che possa decidere di restare in caso di conquista della Champions… Giocatori di carattere? Mi viene in mente Schick…Io preferisco l’intruppone che ha personalità da vendere, piuttosto del potenziale fuoriclasse come Schick che però non ha personalità per diventarlo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Lazio? Non sono all’altezza della Champions, non hanno preso una palla ieri, e al Bayern non ne aveva tantissimi di giocatori. Non si possono presentare, Lotito si dovrebbe vergognare di mettere in campo quella squadra. Roba da non farsi più vedere… Fonseca seguito dal Real? Il Corriere dello Sport ci fa capire che c’è il pericolo che Fonseca ci porterà in Champions per poi andarsene a Madrid… Fonseca, tramite il suo procuratore, ci vuole dire: “Occhio che qua mi vogliono…“. E’ un gioco delle parti, che però fa passare per scemi noi tifosi. Noi siamo quelli del “Raccordo Anulare”, solo perchè ci siamo inquietati per aver perso con la Lazio 3 a 0, per aver perso con l’Atalanta 4 a 1, per aver perso col Napoli 4 a 0, per aver perso con lo Spezia 4 a 2, per aver fatto sei cambi invece di cinque, per aver pareggiato in undici contro dieci col Benevento…Però noi dentro il raccordo anulare non capiamo niente, mentre Real e Benfica dicono: “Ammazza che figata sta Roma“…e noi siamo complici involontari di tutto questo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il Bayern? Ci siamo fermati più noi in quella famosa partita, che non gli avversari che avevano ieri. Il 4 a 1 si porta a casa con serenità, per me il passaggio del turno non era in discussione nemmeno l’altro ieri. Se fosse stato Bayern-Roma non sarebbe stato ugualmente in discussione, anche se secondo me la Roma è un po’ superiore alla Lazio, in teoria… La formazione della Roma di domani? Ci interessa solo una cosa: chi giocherà centravanti contro il Braga, perchè probabilmente chi lo fa domani non sarà titolare domenica…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non sono molto contento, anzi, sono abbastanza contrariato dalla partita di ieri, perchè una grande squadra come il Bayern non può dare quel tipo di messaggio…perchè fermarsi sul 4 a 0? Perchè non farne altri 4? Una volta che ci sei… Se Dzeko sarà titolare domani, penso che potrebbe esserlo anche domenica. Invece se giocherà Mayoral contro il Braga, domenica gioca sicuro Dzeko. Questo perchè Edin è più forte dello spagnolo, e se il bosniaco farà vedere di stare bene, per Fonseca la tentazione di schierarlo contro il Milan sarebbe forte…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma-Milan? L’importante è che non giochi Spinazzola stopper… Mancini si sta completando, il percorso non era facile, veniva da Bergamo. Fa ancora tanti falli, ma fa parte della crescita. La Roma ha tanti di quegli attaccanti che la metà basta, soprattutto ora che ti torna Zaniolo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Col Braga non si può mettere a quattro in difesa? Col Milan no, ma col Braga sì, e la miseria… Nonostante la sindrome da grandi squadre, penso che la favorita sia la Roma contro il Milan. I rossoneri devono giocare una partita vera contro la Stella Rossa, almeno nel primo tempo. Ecco perchè la Roma è favorita. Bisogna però capire con quale difesa giocherà, se recupera Kumbulla allora Spinazzola può tornare al suo ruolo naturale, e allora è tutta un’altra cosa… Secondo me spostare Spinazzola in difesa è un delitto, è roba da ufficio inchieste, ti dovrebbero deferire alla procura federale…”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio): “La Roma non ha difensori, sono tutti infortunati, mi sa che qua tocca pescare dalla Primavera. Ma chi gioca domani? Fonseca non ha nemmeno Santon e Calafiori… Recupera Cristante? Certo che pensare Ibrahimovic marcato da Cristante fa un po’ paura…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Possiamo dire che la partita di giovedì per il Milan è un impegno, ha fatto 2 a 2 all’andata e non può giocare così, in pantofole, perchè rischia.,m mentre la Roma ha un impegno molto più agevole e a meno che non scende in campo con la testa altrove, ha una partita facile… Mancini? E’ cresciuto tantissimo, però penso che sia molto più adatto a giocare nella difesa a tre, sull’uomo, che nella difesa a quattro…”

