Roma, incontro Totti-Pinto: ecco i giocatori di cui si è parlato

AS ROMA CALCIOMERCATO – E’ andato in scena in gran segreto l’incontro tra Francesco Totti, talent scout che vanta diversi giovani molto interessanti nella scuderia della CT10, e Tiago Pinto, general manager della Roma che guarda con grande interesse ai calciatori in erba che possono diventare futuri campioni.

I due si sono visti per la prima volta poco prima della fine del mercato, rivela oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), lontano da Trigoria per non accendere troppi riflettori sull’incontro. Totti ha parlato con il dirigente portoghese di alcuni giovani della sua scuderia, su tutti il giovane Riccardo Pagano, ma anche del futuro di Bruno Peres (di cui Francesco ha il mandato) che è in scadenza di contratto.

Durante il colloquio, si è parlato poi di alcuni ragazzi che giocano in campionati esteri e su cui la società di Totti farebbe da mediatrice: uno di questi è il giovane Arnaud Kaliumendo, 19 anni, attaccante francese di origini congolesi di proprietà del PSG ma attualmente al Lens. Alla Roma il calciatore piace parecchio, e per questo Pinto ha chiesto informazioni a Totti.

Fonte: Gazzetta dello Sport