Roma, attesa per Pubill

AS ROMA NEWS – Dall’inizio del mercato la Roma ha sempre dovuto rincorrere per cercare di guadagnare terreno sulle avversarie per lottare per un posto in Champions League e gli arrivi di Le Fée, Soulè e Dovbyk viaggiano in questa direzione, scrive l’edizione odierna de Il Tempo.

Ma all’interno di Trigoria (o in questo caso all’interno di St. George’s Park, sede dell’ultima settimana di ritiro giallorosso) c’è la consapevolezza che il lavoro non è finito, anzi. Il primo ad esserne consapevole è De Rossi, che sia dopo l’amichevole con il Latina, sia dopo il test a Rieti con l’Olympiacos ha confermato l’arrivo di altri giocatori forti, in grado di migliorare la media punti ottenuta dall’esordio della bandiera giallorossa in panchina a gennaio fino a fine campionato.

Uno dei ruoli dove si dovrà necessariamente intervenire è la fascia destra, una delle priorità sul mercato dopo aver sistemato la pratica centravanti. Attualmente a disposizione ci sono esclusivamente Celik e Sangarè (acquisto per la Primavera, ma aggrega-to in prima squadra per mancanza di elementi). Uno dei nomi principali per quel lato di campo è quello di Marc Pubill, con il quale sono stati già avviati i primi contatti con l’entourage. Il calciatore di proprietà dell’Almeria è tutt’ora impegnato con la Spagna nelle Olimpiadi (ieri le Furie Rosse hanno conquistato la finale in rimonta contro il Marocco).

L’assalto della Roma al classe 2003, che finora è sempre partito dal primo minuto, potrebbe così arrivare al termine della competizione, cercando di abbassare le richieste del club andaluso (15-20 milioni) anche grazie ai buoni rapporti con il procuratore. Sullo sfondo ci sono invece i nomi di Assignon, che costerebbe almeno 13 milioni, e Bellanova, per il quale non si registrano passi avanti.

Discorso diverso a centrocampo, dove nonostante l’arrivo di Le Fee, De Rossi ha chiesto un altro rinforzo. Un profilo monitorato è quello di Boubakary Soumaré del Leicester. Il classe 1999 è tornato in Inghilterra dopo una stagione in prestito al Siviglia. Nonostante un’annata praticamente da titolare (2.287 minuti disputati in 34 partite), gli andalusi non hanno esercitato il diritto di riscatto fissato a 15 milioni, anche a causa di problemi economici. Consapevoli anche della cifra con il quale sarebbe possibile prelevare il francese, la Roma nei giorni scorsi ha già contattato l’entourage, cercando di capire la fattibilità dell’operazione.

Oltre ai colpi in entrata, Ghisolfi lavora costante-mente per sfoltire la rosa dagli esuberi. I principali indiziati per finanziare gli acquisti giallorossi sono Bove e Abraham. Per il centrocampista la Roma chiede più di 15 milioni, mentre l’inglese piace al Milan e in particolare, a Fonseca, che lo vorrebbe come vice Morata. Più delicata la situazione legata a Karsdorp, che continua ad allenarsi a Trigoria e dopo aver cambiato agenzia, affidandosi nuovamente alla SEG Football, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Più indirizzate invece le uscite di Darboe e Shoumurodov. Il gambiano è conteso tra Frosinone e Salernitana, mentre il centravanti, dopo l’esperienza a Cagliari, interessa all’Hellas Verona.

Fonte: Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!