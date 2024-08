Ghisolfi alla prova dei 9 da vendere per fare cassa

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo un mese di luglio in cui ha speso circa 100 milioni in acquisti e in attesa degli ultimi giorni di mercato in cui proverà a coprire le caselle mancanti per completare la rosa di De Rossi, il ds Ghisolfi è chiamato a fare ulteriore spazio con alcune cessioni, scrive oggi Il Corriere della Sera.

L’obiettivo è abbassare il monte ingaggi e ricavare cash da spendere nuovamente. Sono circa nove i calciatori che potrebbero uscire e portare un risparmio di 40 milioni di euro: Abraham, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Darboe, Shomurodov, Solbakken, Bove e Zalewski. Gli ultimi due, in caso di cessione, in quanto prodotti del settore giovanile farebbero segnare una notevole plusvalenza.

Il centrocampista è valutato circa 15 milioni di euro, cifra richiesta alla Fiorentina, ma potrebbe anche finire in qualche trattativa per abbassare il costo dell’operazione. Abraham è quello che pesa di più a bilancio, il quale è promesso sposo del Milan.

Più difficile piazzare Smalling, Kumbulla, Shomurodov e Karsdorp. Più semplici da sistemare Darboe e Solbakken.

Fonte: Corriere della Sera

