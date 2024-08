Oggi alle 18 l’amichevole con il Barnsley: dubbio Dovbyk, è atteso in ritiro

NOTIZIE ROMA CALCIO – Doppia seduta per la Roma ieri al St. George’s Park, in Inghilterra, nel corso di una giornata fresca a livello di temperatura. In mattinata il gruppo è stato impegnato nelle esercitazioni per lo sviluppo della manovra offensiva e per gli scivolamenti difensivi e i movimenti della retroguardia in marcatura, sia sulle uscite sugli avversari a trequarti campo sia sulla difesa dei palloni alti.

Nel corso del pomeriggio De Rossi ha concentrato gli sforzi sulla tattica. Il tecnico giallorosso ha lasciato alla squadra una mattinata libera, poi nel pomeriggio, precisamente alle ore 18 italiane, le 17 inglesi, ci sarà l’amichevole con il Barnsley, Serie C inglese: la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Dubbi sulla presenza in campo di Artem Dovbyk: il centravanti potrebbe arrivare in ritiro nella mattinata di oggi, dopo aver ottenuto il visto da parte dell’Ucraina. Se sarà così, potrà anche prendere parte al test amichevole di oggi, altrimenti sarà in campo il 10 contro l’Everton.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera

