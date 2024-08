E ora Gasperini pensa a Abraham. Ma Tammy preferisce il Milan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – A livello di impegno, abnegazione, partecipazione, non gli si può dire nulla. Lo vedi ascoltare i dettami di De Rossi, disperarsi per un gol sbagliato davanti a Svilar come se fosse la replica dell’occasione fallita contro il Bayer Leverkusen all’Olimpico qualche mese fa, ballare a fine allenamento sotto la vetrata della palestra con Celik che lo guarda divertito. Insomma, il solito, vecchio Tammy.

Che tuttavia è consapevole di come l’arrivo di Dovbyk, abbia cambiato le carte in tavola, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero. Il club punta forte sull’ucraino, quindi l’inglese ha due opzioni: restare e fare la riserva oppure provare a rilanciarsi. Everton e Milan sono alla finestra da tempo, l’Atalanta potrebbe entrare in gioco visto l’infortunio di Scamacca. Gasperini è da sempre un estimatore di Abraham.

Lui preferisce il Milan ma anche qua troverebbe una concorrenza spietata. Bove è seguito dalla Fiorentina, che non offre quanto richiesto dalla Roma, ma una sua eventuale uscita porterebbe a Soumarè. In difesa il preferito è sempre Bellanova: le alternative Pubill, Assignon e Calabria. Davanti, invece, oltre a Saelemaekers, si monitorano i profili dei giovani Nusa e Wesley. Sullo sfondo rimane Chiesa.

Fonte: Il Messaggero

