Muscoli per la Roma. Piace Soumarè del Leicester: copre e corre, è utile ovunque

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Qualità, perchè poi è quella che pretende Daniele De Rossi in ogni giocata offensiva. Ma anche muscoli, perché poi in mezzo al campo bisogna lottare e correre, soprattutto poi se si vuole andare a recuperare palla nei primi trenta metri della squadra avversaria, proprio come ha intenzione di fare la nuova Roma, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ed allora ecco perché i giallorossi hanno messo gli occhi da un po’ su Boubakary Soumaré, 25 anni, centrocampista franco-senegalese del Leicester City, uno che a Trigoria era segnato sul taccuino con la matita rossa anche in passato e che invece potrebbe arrivarci ora. Il calciatore ha il contratto in scadenza tra due anni per questo il club deve decidere se venderlo o rinnovarlo, la sua valutazione si aggira attorno ai 13-15 milioni.

Soumarè sarebbe in linea con il mercato impostato dai Friedkin. Attualmente il centrocampo della Roma sarebbe al completo, soprattutto se DDR decidesse di virare definitivamente al 4231. Ma poi ci sono due variabili che invece fanno pensare che lì, a centrocampo, si può fare ancora qualcosa. E, cioè, l’utilizzo anche del 4-3-3, l’altro modulo di base dei giallorossi, che prevede appunto una rosa con sei centrocampisti. E il futuro di Edoardo Bove. A Trigoria è proprio quella di vendere: Bove, Zalewski, Smalling, Kumbulla e Abraham sono i giocatori che potrebbero salutare il gruppo da qui a fine agosto.

Soumaré è proprio quel tipo di giocatore che in questo momento manca alla mediana giallorossa. Uno tutto corsa e muscoli, che può andare ad inserirsi in un contesto in cui ci sono le geometrie di Paredes e Cristante, la qualità di Pellegrini e Le Fée e il dinamismo di Bove. Non è avvezzo al gol, predilige correre e recuperare palla.

Fonte: Gazzetta dello Sport

