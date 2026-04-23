ULTIMA ORA – Ranieri ha deciso di dimettersi: in arrivo il comunicato della Roma

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, sono destinate a separarsi le strade di Claudio Ranieri e della Roma: il senior advisor giallorosso ha deciso di dimettersi dall’incarico.
Sono destinate a separarsi le strade di Claudio #Ranieri e della #ASRoma: il senior advisor giallorosso ha deciso di dimettersi dall’incarico@tempoweb pic.twitter.com/EwgVAKIlLA
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 23, 2026
Arrivano conferme anche da Sky Sport, che parla di addio ufficiale ormai imminente. E’ durata dunque molto poco l’esperienza di Claudio Ranieri da consigliere della famiglia Friedkin.
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Ore di attesa in casa Roma, dove è previsto a breve un comunicato ufficiale del club. Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica Radio Manà Manà Sport, la società sarebbe pronta a rendere nota una decisione significativa legata all’assetto dirigenziale.
Nel dettaglio, potrebbe arrivare l’interruzione della consulenza di Claudio Ranieri nel ruolo di senior advisor della proprietà. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un passaggio rilevante negli equilibri interni del club.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma il comunicato atteso nelle prossime ore dovrebbe chiarire definitivamente la posizione della società e gli sviluppi della vicenda.
Fonte: Radio Manà Manà Sport
era lapalissiano che questi due insieme non potevano continuare!o l uno o l altro!se sarà Ranieri quasi sicuramente toccherà anche a Massara.i nuovi dirigenti però si fanno adesso non a giugno!a giugno sei già in ritardo!spero che i Friedkin non commettano di nuovo il medesimo errore.
Ranieri, ha sbagliato a dire quelle cose su Gasperini alla stampa. Se voleva affrontare l’allenatore chiamava la proprietà e discutevano tutti insieme per il bene della società. Meglio lasci in modo tale che ci sia continuità con un allenatore fra l’altro molto provato nell’ultima conferenza. Spero che Gasperini abbia la possibilita’ di allenare e creare una squadra come ha dimostrato a Bergamo. Forza Roma.
Bene bene… perdiamo Ranieri che poteva essere garante di buona gestione a lungo per tenere un allenatore isterico e incapace che verrà esonerato comunque poiché è una mina vagante…
lo commettono, lo commettono…
Era ora …la sola speranza che abbiamo per crescere e affidarsi a gasperini .in cui credo ciecamente .bene così e .forza mister .
In cui credo ciecamente…..con già 11 sconfitte sul groppone e fuori dalla Coppa Italia e dall’Europa League….poi naturalmente ognuno vede le cose a modo suo….Quanta irriconoscenza per Ranieri….non si meritava tutto questo….
Vorrei ricordare che Gasperini stravede per Pellegrini, Celik, Cristante ecc. ecc. meglio che tieni aperti gli occhi o vai a sbattere.
Ranieri si dimette ora, Gasperini a fine stagione e prossimo anno siamo le M&Ms, Maresca e Massara.
Con sullo sfondo, l’incubo Pioli e i vari Italiano manco fossimo il Sassuolo o il Lecce.
Stai a vedè eh..
Guarda che Italiano è forte e pure Maresca.
Italiano è un altro a cui gliela fanno sempre vedere ma non gliela danno mai.
mah … fino a quest’estate si era programmato il nuovo quadro dirigenziale, dopo tanta fatica, errori ed orrori, finalmente gente dedita alla causa …. boh .. comunque se è vero che la storia insegna, lo fa per sbagliare
Chi va….chi viene…..
Resta solo l’AS Roma!
Molto deluso da Ranieri. Sè comportato da prima donna.
l’ unico romanista e romano fatto fuori….Ma…😡
Bene così niente sentimentalismo conta solo la maglia e una Roma forte
la nazionale t aspetta….
Io voglio andare al mondiale da ripescato, con Baldini in panchina. 🥳
A mio avviso Ranieri avrebbe dovuto sanare la decisione scellerata della greca, riportando De Rossi in panchina invece ha prevalso la voglia di guidare la Roma e di togliersi qualche soddisfazione al timone della squadra.
Con Daniele in sella quel progetto triennale avrebbe preso corpo e magari, il miglior DS dopo Sabatini, Ghisolfi, sarebbe rimasto.
Già perché De Rossi e Ghisolfi avevano lavorato con grande sintonia, cosa che Massara e Gasperini non sono assolutamente riusciti a fare.
Doveva andare ad allenare la Nazionale non è mai apparso solo per dire di Totti e di questo casino messo in piedi….per essere dirigenti si deve studiare e fare dei corsi….
Ok studiare e fare dei corsi ma ti rendi conto chi ti permetti di giudicare?
Un uomo che sta nel calcio che conta da 30/ 40 anni.
E dai su co sta storia dello studio, parliamo di uno che allenato ovunque ed ha pure vinto.
Poi che non vada d’accordo con Gasperini e ci conviene tenerci l’allenatore ci puo’ stare.
la Roma è sulla buona strada per fare una brutta fine gli americani la stanno per ammazzare definitivamente
credo più a delle ” dimissioni ” forzate stile Souloukou. L’ unica cosa che non tollerano i Friedkin è il lavare i panni sporchi in piazza. A parer mio Ranieri verrà dimissionato per il contesto più che per il contenuto delle sue dichiarazioni .
Tutti bravi, adesso osannate il gianduiotto Gasperini dopo aver buttato a mare in tre minuti un pezzo di storia della Roma. La gratitudine e le bandiere non fanno più parte di questo mondo. Quello che successe tra Spalletti e Totti e poi tra Lina Soulokou e De Rossi non vi ha insegnato nulla. I romanisti una volta erano di un’altra pasta.
Mi dispiace, se Ranieri se ne va la vedo male! Se e’ sbottatto così un motivo c’era! Io sto con Ranieri via Gasperini che oltre tutto non mi et mai stato simpatico
Se veramente lascia ora (a prescindere da chi abbia torto o ragione) il suo comportamento sarebbe proprio inqualificabile!
Se hai deciso già di andar via perchè farlo ora in mondovisione e non a fine campionato o quando la squadra non avesse avuto più obiettivi?
Allo stesso modo, se l’intenzione era di porre un aut-aut (o me o Gasp) alla proprietà perchè farlo quando bisognava remare tutti uniti per dare un senso ad una stagione di transizione ma, comunque, sfortunata?
ecco uno che abbandona la nave. Complimenti bell’esempio di romanismo
Scommetto che seguirà Malagò in Federazione.
Se fosse così mi dispiacere per il modo che ha scelto per uscire di scena.
eh ma io non voglio che se ne vada
fosse a vorta bona oh
Quanta ingratitudine verso Sir Claudio nostro !!!
Che schifo !!!!!
Società destinata ad implodere !
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.