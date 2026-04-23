ULTIMA ORA – Ranieri ha deciso di dimettersi: in arrivo il comunicato della Roma

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, sono destinate a separarsi le strade di Claudio Ranieri e della Roma: il senior advisor giallorosso ha deciso di dimettersi dall’incarico.

Sono destinate a separarsi le strade di Claudio #Ranieri e della #ASRoma: il senior advisor giallorosso ha deciso di dimettersi dall’incarico@tempoweb pic.twitter.com/EwgVAKIlLA — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 23, 2026

Arrivano conferme anche da Sky Sport, che parla di addio ufficiale ormai imminente. E’ durata dunque molto poco l’esperienza di Claudio Ranieri da consigliere della famiglia Friedkin.

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Ore di attesa in casa Roma, dove è previsto a breve un comunicato ufficiale del club. Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica Radio Manà Manà Sport, la società sarebbe pronta a rendere nota una decisione significativa legata all’assetto dirigenziale.

Nel dettaglio, potrebbe arrivare l’interruzione della consulenza di Claudio Ranieri nel ruolo di senior advisor della proprietà. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un passaggio rilevante negli equilibri interni del club.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma il comunicato atteso nelle prossime ore dovrebbe chiarire definitivamente la posizione della società e gli sviluppi della vicenda.

Fonte: Radio Manà Manà Sport