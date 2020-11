Roma, buone notizie da Trigoria: Dzeko torna negativo e Smalling lavora in gruppo

AS ROMA NEWS – Arrivano finalmente ottime notizie da Trigoria: Edin Dzeko è risultato negativo al tampone di controllo effettuato oggi. L’attaccante bosniaco quindi effettuerà le visite di idoneità sportiva e poi potrà tornare ad allenarsi in gruppo.

“Finalmente negativo! Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma“, l’annuncio euforico del bosniaco sui social.

Contro il Cluj toccherà ancora a Borja Mayoral, ma per Napoli-Roma rivedremo il bosniaco alla guida dell’attacco giallorosso. Ma le buone notizie non finiscono qua: anche Chris Smalling si appresta a tornare in campo. Il difensore inglese oggi si sta allenando in gruppo e quindi sarà a disposizione di Fonseca per la gara di Europa League di giovedì sera.

Un’ottima cosa per l’allenatore giallorosso che rischia di fare a meno di quasi tutti gli altri difensori: domani Mancini e Ibanez effettueranno i controlli dopo i guai muscolari accusati contro il Parma, ma difficilmente recupereranno per il Cluj. Sicuramente out anche Fazio, qualche speranza per Kumbulla che sembra più vicino alla negativizzazione rispetto all’argentino.

Giallorossi.net – A. Fiorini