UFFICIALE: Milanese rinnova fino al 2024 (COMUNICATO AS ROMA)

AS ROMA NEWS – Un altro giovane promettente della Primavera giallorossa viene blindato dalla Roma: stavolta è il turno di Tommaso Milanese, calciatore che ha già esordito in prima squadra nel match di Europa League stravinto contro il Cluj qualche settimana fa.

Questo il comunicato appena apparso sul sito ufficiale del club giallorosso: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Tommaso Milanese ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024.

Il centrocampista, nato a Galatina (LE) il 31 luglio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nel 2016-17. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 3 reti nel campionato Primavera, oltre ad aver esordito in Prima Squadra nel match di Europa League contro il Cluj all’Olimpico.