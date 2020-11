PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Diciamolo a bassa voce: semo forti. E non è un moto di esaltazione frutto delle vittorie inanellate in queste ultime settimane. E’ una convinzione che si sta facendo strada ormai da tempo. La Roma, costruita sulle base dell’anno precedente, migliorata in un paio di ruoli dove era ancora carente, sta vedendo germogliare al suo interno due o tre giovani di grandissimo avvenire.

Attenzione a Roger Ibanez: questo è un difensore che ha davvero un talento immenso. E’ forte fisicamente, ha un gran senso dell’anticipo, ma è anche tecnico e veloce. E’ un centrale con i piedi da centrocampista. Quando parte palla al piede, testa alta, è uno spettacolo. Calciatore dirompente, che deve ancora crescere sotto il livello della concentrazione, ma che può diventare un crack.

Stesso discorso va fatto per Gonzalo Villar. E’ uno che al pallone sa dargli del tu come pochi. Per certi versi ieri mi ha ricordato Pizarro: quando ha la sfera tra i piedi, è impossibile levargliela. Lui ti salta sempre con una piroetta. Tecnico, ha dribbling e visione geniale. Acerbo, certo. Deve crescere tanto. Ma anche questo giocatore sembra avere le stimmate del grande centrocampista. Per intenderci: uno di quelli che Barcellona e Real verranno a chiederti tra qualche anno.

Anche Borja Mayoral sta cominciando a dare risposte importanti: buona difesa del pallone, buona tecnica, ottima capacità nel duettare con i compagni e nell’attaccare la profondità. Parliamo sempre di un attaccante di scuola Real che era considerato uno dei centravanti più promettenti della sua annata.

E se a questi aggiungiamo un Karsdorp in ripresa, uno Spinazzola ormai immarcabile, e gente come Smalling, Pellegrini, Veretout, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko, Zaniolo (!) tutti calciatori che non hanno bisogno di presentazioni, si capisce che questa Roma ha più di qualcosa da dire in questo campionato. E anche di molto importante.

E’ ancora presto per fare bilanci o per lasciarsi andare a facili entusiasmi. Siamo solo all’inizio di una lunga stagione. Però…semo forti. Meglio dirlo piano, senza troppa enfasi. Non sia mai che qualcuno si monti già la testa. Diciamolo a bassa voce.

Semo forti, regà. Semo forti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini