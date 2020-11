AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 23 novembre 2020:

Ore 10:30 – La Roma di Friedkin continua ad allontanarsi sempre più dall’area di Tor di Valle per la costruzione dello stadio. A spingere i texani verso questo dietro front c’è anche JP Morgan, la banca che in veste di advisor finanziario ha accompagnato l’arrivo nella Capitale dei Friedkin. Le alternative sono il Flaminio e Tor Vergata. Lo scrive La Repubblica.

Ore 10:00 – Guido Fienga ha parlato dell’arrivo di Tiago Pinto, lanciando una stoccata verso qualche ex dirigente: “I risultati arrivano se abbandoniamo le manie di protagonismo”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Dan e Ryan Friedkin hanno sfoggiato il vecchio stemma ieri in tribuna, ma il nuovo logo non andrà in pensione. Lo storico marchio “ASR” verrà infatti affiancato al nuovo e utilizzato su diversi prodotti del merchandising, a cominciare proprio dalle mascherine.

Ore 8:00 – Problemi muscolari per Mancini e Ibanez: nelle prossime ore saranno sottoposti ad ulteriori controlli per verificare l’esatta entità del danno. Se i due infortuni si rivelassero seri, Fonseca potrebbe sperare di recuperare Smalling, che tra oggi e domani tornerà in gruppo, e Kumbulla, che può negativizzarsi a breve dal Covid-19.

