Roma, Belotti e Xhaka prima dell’Europeo. Obiettivo Szczesny per la porta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti e Granit Xhaka: restano questi due gli obiettivi più caldi per questa prima parte del mercato romanista condotto dal duo portoghese Josè Mourinho-Tiago Pinto.

Stando a quanto scrivono oggi diversi quotidiani, la Roma sta spingendo forte sull’attaccante granata e vorrebbe chiudere prima dell’Europeo, a cui il Gallo prenderà parte, mettendolo di fatto fuori dai giochi per l’eventuale ritiro estivo giallorosso. Il Torino chiede 30 milioni, la Roma punta a chiudere intorno a 20.

Stesso discorso per il centrocampista svizzero Xhaka: Mourinho vuole averlo con sé e Tiago Pinto è al lavoro per accontentarlo. La richiesta dell’Arsenal è di 20 milioni, ma si può chiudere a una cifra vicina ai 15. La Roma vuole centrare questi due colpi nel giro delle prossime due settimane.

Per la porta continua anche oggi a parlarsi, seppur tiepidamente, di Donnarumma: Mourinho ha provato a convincerlo con una telefonata, ma il portiere non è convinto della Roma, sperando nella chiamata di un top club europeo. Resta in corsa Rui Patricio, ma occhio a Szczesny: se dovesse lasciare la Juventus, magari per fare spazio proprio allo stesso Donnarumma, i giallorossi potrebbero riportarlo a casa.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero