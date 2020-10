ROMA-BENEVENTO, i convocati di Fonseca: tornano Fazio e Juan Jesus, in lista Zalewski e Darboe

AS ROMA NOTIZIE – La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 contro il Benevento nella gara valida per la quarta giornata di Serie A 2020/2021.

Il tecnico Paulo Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match dell’Olimpico. Tra i nomi figurano anche quelli dei giovani Zalewski e Darboe, scesi in campo ieri con la Primavera di De Rossi nella vittoria contro l’Atalanta. Assente Chris Smalling come annunciato alcuni giorni fa e Karsdorp.

Portieri: Mirante, Pau Lopez, Boer.

Difensori: Ibanez, Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Darboe, Zalewski.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Perez, Borja Mayoral.