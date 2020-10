Roma-Benevento, le probabili formazioni e dove vederla in Tv o streaming

AS ROMA NEWS – Pochi dubbi di formazione nella Roma alla vigilia della sfida contro il Benevento. La squadra di Fonseca dovrebbe riproporre l’undici a cui il tecnico portoghese si è affidato in questo avvio di stagione, lasciando all’esordio in Europa League qualche novità.

In porta dunque confermato Mirante, e la difesa sarà formata ancora dal terzetto giovane formato da Mancini, Ibanez e Kumbulla, dato che Smalling è stato fermato da una distorsione al ginocchio. A centrocampo Pellegrini dovrebbe giocare accanto a Veretout, mentre sulla trequarti confermati i veterani Pedro e Mkhitaryan.

Sulle corsie laterali qualche dubbio a destra: Bruno Peres contende una maglia a Santon, partendo leggermente favorito, mentre a sinistra Spinazzola è confermatissimo anche perchè Calafiori è stato appena trovato positivo al Coronavirus. In attacco Dzeko non ha per il momento rivali, e Borja Mayoral dovrà sperare di trovare spazio a partita in corso.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Benevento, match che si giocherà domani sera ore 20:45 allo stadio Olimpico, diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now Tv.

ROMA (3-4-2-1) – Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

BENEVENTO (4-3-2-1) – Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula.

Giallorossi.net – A. Fiorini