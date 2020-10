Serie A, il Crotone ferma la Juventus (1-1). La Samp di Ranieri stende la Lazio (3-0). Il Milan si aggiudica il derby, 2-1 all’Inter. Il Napoli travolge l’Atalanta

ALTRE NOTIZIE – Il Napoli schianta l’Atalanta nel match delle 15 del sabato pomeriggio. Finisce 4 a 1 per i partenopei, che nel primo tempo danno spettacolo calando un poker spaventoso contro la compagine bergamasca, irriconoscibile.

Lozano fa doppietta, poi segna Politano con un gran sinistro dal limite, quindi arriva anche il gol di Osimhen, alla prima marcatura in serie A. L’Atalanta combina pochissimo, soffrendo il ritmo forsennato alzato dai ragazzi di Gattuso.

Nella ripresa i nerazzurri cercano di risollevarsi e spingono alla ricerca di un gol che possa riaccendere timide speranze, e lo fanno solo al 69′ con Lammers, freddo col sinistro a battere Ospina. Ma ormai è troppo tardi. La partita regala poche altre emozioni, il Napoli vince 4 a 1 e sale a 8 punti. L’Atalanta invece resta ferma a quota 9.

Nei due match delle 18, vittoria netta della Sampdoria di Claudio Ranieri sulla Lazio di Inzaghi, che sembra pagare a caro prezzo le tante assenze. Nel primo tempo vanno in gol prima Quagliarella e poi Augello, nella ripresa chiude i giochi Damsgaard.

Nel derby di Milano la spunta la squadra di Pioli. Partono fortissimo i rossoneri, grazie a un super Ibrahimovic: lo svedese si procura il rigore, lo sbaglia ma poi è lesto a ribadire in rete la respinta di Handanovic. Poi, su assist di Leao, Ibra fa due a zero. L’Inter prova a rialzarsi e prima del finale di frazione trova il gol di Lukaku che riapre il match. Nella ripresa però gli assalti dei nerazzurri non portano alla rete del pareggio: il Milan allunga in vetta alla classifica, ancora a punteggio pieno, la squadra di Conte resta ferma a quota 7.

Nel match serale, il Crotone riesce a fermare a sorpresa la Juventus di Pirlo: al rigore di Simy risponde un gol di Morata. Nella ripresa espulso Chiesa. Nonostante l’inferiorità numerica, i bianconeri provano a vincere la partita ma i calabresi reggono e portano a casa il prestigioso 1 a 1.

Giallorossi.net – G. Pinoli