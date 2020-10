Roma, tesserato il portiere Simone Farelli. Da domani si allenerà con la prima squadra

AS ROMA NEWS – La Roma ha tesserato il portiere Simone Farelli, 37 anni, ex Pescara prima di essere svincolato. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter proprio in questi minuti.

L’estremo difensore ha già sostenuto le visite mediche in giornata e a partire da domani si allenerà insieme agli altri portieri, agli ordini di Savorani. Dovrebbe dunque diventare il terzo portiere dei giallorossi.

L’#ASRoma ha tesserato il 37enne Simone #Farelli. Il portiere ha già sostenuto le visite mediche in giornata e a partire da domani si allenerà assieme ai compagni di reparto con il preparatore Marco Savorani#calciomercato @tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/8WIDtfEGIW — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 17, 2020

In carriere Simone Farelli, sconosciuto ai più, ha vestito diverse maglie di club di serie B e C, tra cui Crotone, Siena, Arezzo, Trapani e Novara.