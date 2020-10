Roma, Calafiori positivo al Covid. Negativi tutti gli altri tamponi del gruppo squadra

AS ROMA NEWS – Dopo Diawara, altro caso di Coronavirus per la Roma. Si tratta di Riccardo Calafiori, che lo ha annunciato direttamente sul suo profilo Instagram.

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid19 e ora dovrò osservare il periodo di quarantena. Ci tengo comunque a rassicurare i miei amici e le persone che mi seguono, fortunatamente mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo! Nel frattempo per qualche partita farò il tifo da casa.”

La Roma attraverso il suo account twitter ha mandato un messaggio di vicinanza al terzino: “Forza Rick”. Tutti negativi invece gli altri tamponi, ma la squadra resterà in isolamento fiduciario a Trigoria.