Conferenza FONSECA: “Volevo tenere Florenzi, è stato lui a preferire il PSG. Nessun problema con Dzeko. Villar giocherà tanto quest’anno”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca parla questo pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Benevento. Di seguito tutte le domande dei giornalisti e le risposte dell’allenatore giallorosso in vista della gara di campionato contro i campani:

Sky Sport: “Pellegrini, qual è il suo progetto? Le partite in Nazionale le hanno fatto cambiare idea su dove farlo giocare?”

“Lui può giocare in diverse posizioni. Contro il Verona ha giocato come in Nazionale. E’ un giocatore che sta facendo molto bene anche con noi. Non ho dubbi sul fatto che sia molto importante per noi. In questo sistema può giocare sia come mediano che come ala dentro”.

Sky Sport: “Avevate Florenzi, non è stata una leggerezza mandarlo via?”

“Io volevo che rimanesse con questo sistema, poteva essere più utile. Io ho parlato con lui ma ha scelto di giocare col PSG e lo capisco. Ma nelle mie intenzioni volevo tenerlo qui, in questo sistema di gioco è chiaro che poteva essere più utile per noi”.

Il Romanista: “E’ successo qualcosa con Dzeko dopo Siviglia? Come è ora il vostro rapporto?”

“Non c’è nessun problema con Dzeko, abbiamo un ottimo rapporto. Dzeko si sta allenando bene, è motivato. Non c’è nessun problema”.

Gazzetta dello Sport: “Mirante sarà titolare in campionato e Pau Lopez in Europa League?”

“Domani sarà titolare Mirante, dopo vedremo”.

Il Tempo: “Lei a Record ha detto che manca il ds. E’ un problema?”

“La società sta cercando un ds, perchè ne abbiamo bisogno. E’ molto importante averne uno, in tutte le squadre”.

Corriere dello Sport: “Sul mercato ha detto che si sarebbe potuto fare di più. Crede che con questa rosa siete superiori a Lazio, Napoli e Milan?”

“Io ho detto che nessun allenatore è mai soddisfatto. Ma io non ho mai detto che non possiamo lottare con queste squadre, anzi vogliamo lottare per la Champions”.

Rete Sport: “Fazio e Jesus possono essere utili alla causa visto che Smalling è infortunato e Mancini è squalificato in Europa League?”

“Fazio e Jesus sono qui con noi e si stanno allenando. Dopo la decisione è mia, in funzione della partita e se ne abbiamo bisogno o no”.

Tele Radio Stereo: “Ci sarà la possibilità di vedere insieme Dzeko e Mayoral con un trequartista alle spalle?”-

“In questo momento è difficile iniziare una partita con due attaccanti, è possibile vederli a gara in corso. Dipende dal risultato della partita. Ora la squadra sta lavorando su un altro sistema di gioco”.

Centro Suono Sport: “Villar può trovare spazio da trequartista? Come lo vede?”

“Sì, può giocare dall’inizio. Sta imparando molto. E’ difficile per lui giocare nella posizione di Pedro o Mkhitaryan, ma può fare il trequartista puro o giocare più dietro. Si sta allenando molto bene e giocherà tanto questa stagione”.

Roma Tv: “Il Benevento è in fiducia. Che partita si aspetta?”

“Il Benevento è una bellissima squadra, coraggiosa, che ha fiducia e con un allenatore molto bravo. Ha vinto due partite, ha perso solo contro l’Inter. Sarà una partita difficile”.

Roma Radio: “Quanto sarà importante la gestione della rosa?”

“Sì, è importante per tutti. Con tante partite in pochi giorni sarà importante questa gestione”.

Giallorossi.net – A. Fiorini