Primavera show: la Roma distrugge l’Atalanta con Tall, Zalewski e Darboe (doppietta)

NOTIZIE AS ROMA – Una grande Roma Primavera batte l’Atalanta, campione d’Italia in carica, nel match di campionato giocato questa mattina al Tre Fontane. La gara si chiude col punteggio di 4 a 0, con i giallorossi sempre padroni della partita.

La squadra di Alberto De Rossi passa in vantaggio dopo pochi minuti con un gol di testa di Tall dopo un buon cross dalla destra di Podgoreanu. Bastano pochi giri di lancette e arriva il raddoppio: solito cross dalla destra dell’esterno israeliano, Tall prova a battere di nuovo a rete ma la palla filtra sui piedi di Zalewkski che calcia di prima intenzione col destro battendo il portiere avversario.

A metà del primo tempo l’Atalanta resta in dieci, quando Providence, dopo aver recuperato palla a Scanagatta ultimo uomo, viene trattenuto dallo stesso difensore bergamasco e l’arbitro decide per il rosso. La partita a quel punto si chiude virtualmente.

Nella ripresa è Darboe a scatenarsi: prima segna il 3 a 0, tutto solo davanti alla porta dopo uno svarione difensivo di Vismara. Poi il centrocampista giallorosso si regala un gran gol con un destro a giro che non lascia scampo al portiere avversario. Poi Ciervo, subentrato dalla panchina, centra la traversa. Finisce 4 a0, la Roma resta a punteggio pieno e comanda la classifica, dimostrando di essere una macchina da gol non indifferente e di avere grandi qualità, soprattutto lì davanti.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-2-1): Boer; Codou (85′ Morichelli), Vicario, Feratovič; Pogdoreanu, Tripi (C) (74′ Chierico), Darboe [C] (85′ Astrologo), Providence (74′ Ciervo); Milanese, Zalewski; Tall.

A disp.: Mastrantonio (GK), Megyeri, Muteba, Bamba, Evagelisti, Cassano, Tomassini.

All.: De Rossi.

ATALANTA BC (4-3-1-2): Vismara; Renault G., Scanagatta, Cittadini (67′ Bonfanti), Ruggeri; Gyabuaa (64′ Ghislandi [C]), Cortinovis (C) (64′ Panada), Olivieri; Vorlický (29′ Ceresoli); Rosa, Mediero (64′ Carrà).

A disp.: Bertini (GK), Sidibe, Zuccon, De Nipoti, Ngock Italen, Kobacki.

All.: Brambilla.

Arbitro: Sig. Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Marcatori: 2′ Tall (AS Roma), 16′ Zalewski (AS Roma), 53′ Darboe (AS Roma), 72′ Darboe (AS Roma).

Ammoniti: 30′ Tripi (AS Roma), 38′ Gyabuaa (Atalanta BC), 69′ Panada (Atalanta BC).

Espulsi: 27′ Scanagatta (Atalanta BC).

Giallorossi.net – A. Fiorini